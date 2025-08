Aclarando la confusión sobre las vacunas contra covid-19

Si quieres vacunarte contra covid-19 este otoño, ¿lo cubrirá el seguro médico de tu empleador? No hay una respuesta clara.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., un veterano activista antivacunas, ha modificado radicalmente la forma en que se aprueban estas vacunas, y para quiénes se recomiendan, creando incertidumbre cuando la cobertura era rutinaria.

Las agencias dentro del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS) responsables de especificar quién debe vacunarse no están necesariamente sincronizadas, emitiendo recomendaciones en apariencia contradictorias basadas en la edad o los factores de riesgo de enfermedades graves.

Pero la ambigüedad podría no afectar tu cobertura, al menos este año.

“Creo que en 2025 es muy probable que los planes de las empresas cubran las vacunas contra covid-19”, afirmó Jeff Levin-Scherz, médico de atención primaria, líder de salud poblacional de la consultora de gestión WTW y profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard.

Ya lo han presupuestado, “y sería un gran esfuerzo administrativo intentar excluir la cobertura para quienes no tienen mayor riesgo”, dijo.

Con tantos cambios, es importante consultar con tu empleador o aseguradora sobre las políticas de cobertura antes de arremangarte la camisa.

Esto es lo que sabemos hasta ahora y lo que aún no está claro.

¿Cómo han cambiado las recomendaciones?

Lo que antes era sencillo ahora es mucho más confuso. El año pasado, las vacunas contra covid de Moderna y Pfizer-BioNTech se recomendaron para cualquier persona a partir de los 6 meses de edad.

Este año, la recomendación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) es más restringida. Aunque las vacunas se recomiendan ampliamente para adultos mayores de 19 años, ya no para embarazadas sanas ni para niños y adolescentes sanos de 6 meses a 17 años.

Kennedy anunció los cambios en un video en mayo, citando como justificación los riesgos de seguridad para los jóvenes y las embarazadas.

Sin embargo, sus afirmaciones han sido ampliamente cuestionadas por expertos en vacunas, pediatría y salud femenina. Un análisis de FactCheck.org reveló que el secretario “tergiversó la investigación científica para hacer afirmaciones infundadas sobre la seguridad de las vacunas para embarazadas y niños”.

Además, los cambios anunciados recientemente en el marco de aprobación de vacunas han reducido aún más la elegibilidad.

Moderna anunció el 10 de julio que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) había aprobado completamente su vacuna contra covid Spikevax, pero la aprobación está restringida a adultos mayores de 65 años y a personas de entre 6 meses y 64 años que tienen un mayor riesgo de desarrollar un caso grave de covid.

Otras dos vacunas contra covid que se espera estén disponibles este otoño, Nuvaxovid de Novavax y mNexspike de Moderna, también tienen restricciones. Están aprobadas para personas mayores de 65 años y para aquellas de entre 12 y 64 años que tienen afecciones subyacentes que las aumentan el riesgo de desarrollar covid grave.

Por ahora, la vacuna contra covid Comirnaty de Pfizer sigue aprobada o autorizada a partir de los 6 meses sin ninguna restricción basada en factores de riesgo para covid.

Sin embargo, la FDA podría cambiar esto en cualquier momento, según expertos. El aumento de las restricciones “es definitivamente la dirección en la que se están moviendo”, afirmó Jen Kates, vicepresidenta sénior de KFF, autora de un análisis sobre las normas de cobertura del seguro de vacunas.

El HHS no ofreció comentarios oficiales para este artículo.

¿Cómo podrían estos cambios afectar mi cobertura para la vacuna?

Esa es la gran pregunta, y la respuesta es incierta. Sin cobertura, las personas podrían deber cientos de dólares por la vacuna.

La mayoría de los planes de salud privados están obligados por ley a cubrir las vacunas recomendadas, ya sea para covid, el sarampión o la gripe, sin cobrarles a sus miembros. Sin embargo, según el análisis de KFF, este requisito entra en vigencia después que un panel federal —el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP)— recomiende las vacunas y las adopte el director de los CDC.

El comité aún no ha votado sobre las recomendaciones de la vacuna contra covid para este otoño. Se espera que su próxima reunión sea en agosto o septiembre. Aun así, los empleadores y las aseguradoras pueden optar por cubrir las vacunas por su cuenta, como muchos lo hacían antes de que la ley los obligara. Sin embargo, podrían exigir a las personas que pagaran algo de sus bolsillos.

Además, las recomendaciones más restrictivas de las diferentes agencias del HHS podrían resultar en que algunos planes de salud se nieguen a pagar a ciertas categorías de personas para que reciban ciertas vacunas, según expertos.

“No creo que un empleador o una aseguradora nieguen la cobertura”, dijo Kates. “Pero podrían decir: debes tener este producto”.

Eso podría significar que una persona de 45 años sin afecciones subyacentes que aumenten su riesgo de covid podría tener que recibir la vacuna de Pfizer en lugar de la de Moderna si quiere que su plan de salud la cubra, dicen expertos.

Además, hasta 200 millones de personas podrían calificar para las vacunas porque tienen afecciones como asma o diabetes que aumentan su riesgo de enfermedad grave, según un comentario publicado por funcionarios de la FDA en el New England Journal of Medicine.

Profesionales de atención médica pueden ayudar a las personas a determinar si califican para la vacuna según sus afecciones de salud.

Tina Stow, vocera del America’s Health Insurance Plans (AHIP), que representa a los planes de salud, declaró que los planes seguirán cumpliendo con los requisitos federales para la cobertura de la vacuna.

¿Cuáles son las opciones para las personas embarazadas o con hijos que quieran vacunar?

Según una encuesta de KFF publicada el 1 de agosto, muchos padres tienen dudas sobre la vacunación de sus hijos. Aproximadamente la mitad afirmó desconocer si las agencias federales recomiendan que los niños sanos se vacunen este otoño. Entre la otra mitad, la mayoría dijo que no se recomienda la vacuna.

Mientras tanto, la recomendación de Kennedy de no vacunar a los niños sanos tiene una salvedad importante: si un padre quiere que su hijo se vacune contra covid y un profesional de salud lo recomienda, el niño puede recibirla bajo el modelo de “toma de decisiones clínicas compartidas” y debería estar cubierta sin costos compartidos.

Algunos expertos en políticas señalan que, de todos modos, esta es la forma en que se suele brindar atención a los niños. “Más allá de cualquier requisito, las vacunas siempre se han proporcionado con decisiones compartida”, afirmó Amanda Jezek, vicepresidenta sénior de políticas públicas y relaciones gubernamentales de la Infectious Diseases Society of America.

No existe una asignación similar para las personas embarazadas. Sin embargo, aunque Kennedy ha declarado que las vacunas contra covid ya no se recomiendan para embarazadas sanas, el embarazo es una de las afecciones médicas subyacentes que aumentan el riesgo de enfermarse gravemente por covid, según los CDC. Esto podría hacer que las embarazadas sean elegibles para la vacuna.

Dependiendo de la etapa del embarazo, podría ser difícil saber si se debe negar la vacuna a alguien debido a su condición. “Esto es un territorio desconocido”, afirmó Sabrina Corlette, codirectora del Center on Health Insurance Reforms de la Universidad de Georgetown.

¿Cómo afectarán estos cambios el acceso a la vacuna? ¿Podré seguir yendo a la farmacia para vacunarme?

“Si se espera que se vacunen muchas menos personas, menos centros ofrecerán las vacunas”, afirmó Levin-Scherz. Esto podría ser un obstáculo especialmente importante para quienes buscan dosis pediátricas de la vacuna contra covid.

Además, la autoridad de los farmacéuticos para administrar vacunas depende de varios factores. Por ejemplo, en algunos estados pueden administrar vacunas aprobadas por la FDA, mientras que en otros deben haber sido recomendadas por el ACIP, explicó Hannah Fish, directora sénior de iniciativas estratégicas de la National Community Pharmacists Association. Dado que el ACIP aún no ha recomendado las vacunas contra covid para el otoño, esto podría suponer un obstáculo en algunos estados.

“Dependiendo de las normas, es posible que aún se pueda obtener la vacuna en una farmacia, pero es posible que tengan que llamar al médico para que envíe una receta”, explicó Fish.

¿Qué significan estos cambios a largo plazo?

Es imposible saberlo. Pero dado el escepticismo sonoro de Kennedy sobre las vacunas y su aceptación de teorías refutadas desde hace tiempo sobre la conexión entre las vacunas y el autismo, entre otras cosas, a los profesionales médicos y de salud pública les preocupa que estas opiniones influyan en las políticas futuras.

“Los cambios en las recomendaciones que se hicieron con respecto a los niños y las mujeres embarazadas no se basaron necesariamente en una buena base científica”, dijo Corlette.

Convencer a la gente de que necesita la vacuna contra covid anualmente ya es un desafío, y los cambios en las directrices podrían dificultarlo aún más, advierten algunos expertos en salud pública.

“Lo preocupante es que esto podría reducir aún más la vacunación contra covid”, dijo Jezek.

Esta historia fue producida por KFF Health News, conocido antes como Kaiser Health News (KHN), una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los principales programas operativos de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y periodismo.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).