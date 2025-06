Médicos estadounidenses se mudan a Canadá para escapar de la administración Trump

A principios de este año, cuando el presidente Donald Trump comenzaba a remodelar el gobierno, Michael, un médico de emergencias nacido, criado y formado en Estados Unidos, hizo las maletas y se marchó con su familia.

Michael trabaja ahora en un pequeño hospital de un pueblo de Canadá. KFF Health News y NPR le han concedido el anonimato por temor a que pueda sufrir represalias por parte de la administración Trump si regresa a Estados Unidos.

Afirma que se siente culpable por no haberse quedado para resistir la agenda de Trump, pero está convencido de su decisión de marcharse. Dice que una gran parte del país se ha acostumbrado a un ambiente de violencia y crueldad.

“Parte de ser médico tiene que ver con el afecto hacia las personas que se encuentran en una situación de mayor debilidad”, afirmó Michael. “Creo que en estos momentos nuestro país ha retrocedido y pisotea a las personas débiles y vulnerables”.

Michael forma parte de una nueva ola de médicos que ha decidido abandonar Estados Unidos para escapar de la administración Trump.

En los meses transcurridos desde que Trump fue reelegido y regresó a la Casa Blanca, los médicos estadounidenses han mostrado un interés creciente por obtener la licencia en Canadá, donde ya se ha autorizado a ejercer a un número mayor de lo habitual, según funcionarios canadienses encargados de la concesión de licencias y empresas de contratación.

El Consejo Médico de Canadá afirmó en un comunicado por correo electrónico que el número de médicos estadounidenses que han creado cuentas en physiciansapply.ca, que suele ser el “primer paso” para obtener la licencia en Canadá, ha aumentado más del 750% en los últimos siete meses en comparación con el mismo período del año pasado, pasando de 71 solicitantes a 615.

Por otra parte, las organizaciones de concesión de licencias médicas de las provincias más pobladas de Canadá informaron de un aumento de los estadounidenses que solicitan o reciben licencias canadienses, y algunos de esos médicos revelaron que se mudaban específicamente por Trump.

“Los médicos con los que hablamos se avergüenzan de decir que son estadounidenses”, dijo John Philpott, CEO de CanAm Physician Recruiting, que recluta médicos para Canadá. “Lo dicen nada más llegar: ‘Tengo que irme de este país. Ya no es lo que era’”.

Canadá, que tiene un sistema de salud universal financiado con fondos públicos, ha sido durante mucho tiempo una opción para los médicos formados en Estados Unidos que buscan una alternativa al sistema de salud estadounidense.

Aunque antes era más difícil para los médicos estadounidenses ejercer en Canadá debido a las diferencias en los estándares de formación médica, las provincias canadienses han relajado algunas normas para la concesión de licencias en los últimos años y algunas están agilizando el otorgamiento de licencias a los médicos formados en Estados Unidos.

En cuestión de meses, la administración Trump ha puesto en peligro la economía con su política de aranceles, ha ignorando órdenes judiciales y el debido proceso, y ha amenazado la soberanía de los aliados de Estados Unidos, incluido Canadá.

La administración también ha tomado medidas que pueden inquietar específicamente a los médicos, como nombrar a Robert F. Kennedy Jr. para dirigir las agencias federales de salud, desviar fondos destinados a la preparación para pandemias, desalentar la atención de la salud para los procedimientos de afirmación de género, demonizar el flúor y apoyar recortes profundos a Medicaid.

La administración Trump no ha querido hacer ningún comentario para este artículo. Cuando se le pidió que respondiera a la fuga de médicos de Estados Unidos a Canadá, el vocero de la Casa Blanca, Kush Desai, preguntó si KFF Health News conocía el número exacto de médicos y su “estatus de ciudadanía”, y luego no hizo ningún comentario más. KFF Health News no tenía ni proporcionó esa información.

Philpott, que fundó CanAm Physician Recruiting en la década de 1990, dijo que el movimiento transfronterizo de médicos estadounidenses y canadienses ha fluctuado durante décadas en respuesta a las circunstancias políticas y económicas, pero que el interés en Canadá nunca había sido tan fuerte como ahora.

Philpott afirmó que CanAm registró un aumento del 65% en el número de médicos estadounidenses que buscaban trabajo en Canadá entre enero y abril, y que la empresa estuvo recibiendo hasta 15 solicitudes de médicos estadounidenses al día.

Rohini Patel, reclutadora de CanAm y médica, dijo que algunos están dispuestos a aceptar salaries más bajos para poder mudarse rápidamente.

“Están listos para mudarse a Canadá mañana mismo”, afirmó. “No les preocupa cuál será su salario”.

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario, que se encarga de la concesión de licencias en la provincia más poblada de Canadá, dijo en un comunicado que registró a 116 médicos formados en Estados Unidos en el primer trimestre de 2025, lo que supone un aumento de al menos 50% con respecto a los dos trimestres anteriores.

British Columbia, otra provincia muy poblada, experimentó un aumento de las solicitudes de licencia de médicos formados en Estados Unidos después del día de las elecciones, según un comunicado enviado por correo electrónico del Colegio de Médicos y Cirujanos de British Columbia. El comunicado también indicaba que la organización había concedido la licencia a 28 médicos de este tipo en el año fiscal que finalizó en febrero, el triple que el año anterior.

El Colegio de Médicos de Quebec afirmó que las solicitudes de médicos formados en Estados Unidos han aumentado, al igual que el número de médicos canadienses que regresan de Estados Unidos para ejercer en la provincia, pero no proporcionó datos concretos. En un comunicado, la organización afirmó que algunos solicitantes estaban tratando de obtener permiso para ejercer en Canadá “específicamente debido a la actual administración presidencial”.

Michael, el médico que se mudó a Canadá este año, dijo que llevaba mucho tiempo temiendo lo que describió como una escalada de la retórica política de derecha y la violencia armada sin control en Estados Unidos, de esta última fue testigo directo durante una década trabajando en salas de emergencias.

Michael contó que empezó a plantearse la mudanza cuando Trump se presentó a la reelección en 2020. Su punto de inflexión llegó el 6 de enero de 2021, cuando una violenta turba de seguidores de Trump asaltó el Capitolio de Estados Unidos en un intento de impedir la certificación de la elección de Joe Biden como presidente.

“El discurso civil se estaba desmoronando”, afirmó. “Tuve una conversación con mi familia sobre cómo Biden iba a ser un presidente de un solo mandato y cómo seguíamos avanzando hacia una radicalización cada vez mayor hacia la derecha y la aceptación del vigilantismo (donde las personas se toman la justicia por su mano)”.

Luego, Michael tardó aproximadamente un año en obtener la licencia en Canadá, y aún más en concretar su trabajo y mudarse, contó. Aunque el proceso para obtener la licencia “no fue difícil”, según él, requirió obtener documentos certificados de su facultad de medicina y de su programa de residencia.

“El proceso no fue más difícil que obtener la primera licencia en Estados Unidos, que también es muy burocrático”, señaló Michael. “La diferencia es que creo que la mayoría de las personas que ejercen en Estados Unidos están tan cansadas de los trámites administrativos que no quieren volver a pasar por ese proceso”.

Michael dijo que ahora recibe casi a diario correos electrónicos o mensajes de texto de colegas que buscan asesoramiento para mudarse a Canadá.

Este deseo de marcharse también ha llamado la atención de Hippocratic Adventures, una pequeña empresa que ayuda a los médicos estadounidenses a ejercer la medicina en otros países.

La empresa fue cofundada por Ashwini Bapat, una doctora formada en Yale que se mudó a Portugal en 2020, en parte porque “le aterrorizaba que Trump volviera a ganar”. Durante años, Hippocratic Adventures atendió a médicos con espíritu viajero, guiándolos a través de la burocracia para obtener licencias en otros países o realizar telemedicina a distancia, explicó Bapat.

Pero después de la reelección de Trump, los clientes ya no buscaban grandes viajes por todo el mundo. Ahora buscan la salida de emergencia más cercana, según Bapat.

“Antes se trataba de la aventura”, explicó Bapat. “Pero el mayor aumento que vimos, sin duda alguna, fue cuando Trump ganó la reelección en noviembre. Y luego, el día de la toma de posesión. Y básicamente todos los días desde entonces”.

Al menos una provincia canadiense se está promocionando activamente entre los médicos estadounidenses.

Doctors Manitoba, que representa a los médicos de esta provincia rural que sufre una de las peores escaseces de médicos de Canadá, lanzó una campaña de reclutamiento tras las elecciones para capitalizar el rechazo a Trump y al auge de la política de extrema derecha en Estados Unidos.

La campaña se centra en Florida y Dakota del Norte y del Sur, y anuncia como “cero interferencias políticas en la relación médico-paciente”.

Alison Carleton, médica de familia que se mudó de Iowa a Manitoba en 2017, dijo que se marchó para escapar de la rutina diaria del sistema de salud estadounidense, orientado al lucro, y porque le horrorizó que Trump fuera elegido por primera vez.

Carleton dijo que ahora dirige una clínica en un pequeño pueblo con poco estrés, menos papeleo y sin miedo a que sus pacientes se vean ahogados por las deudas médicas.

El año pasado renunció a su ciudadanía estadounidense.

“La gente que conozco me dice: ‘Te fuiste justo a tiempo’”, afirmó Carleton. “Yo les respondo: ‘Lo sé. ¿Cuándo te vas a mudar tú?’”.

Esta historia fue producida por KFF Health News, conocido antes como Kaiser Health News (KHN), una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los principales programas operativos de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y periodismo.

