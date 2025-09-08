Investigadores proponen tratar al extremismo como una amenaza para la salud pública

En los últimos años, en la capital de Michigan y sus alrededores, Rebecca Kasen ha visto y oído cosas que nunca habría imaginado.

“Estamos viviendo un momento muy extraño”, reflexionó Kasen, directora ejecutiva del Women’s Center of Greater Lansing.

Una madrugada de noviembre, una cámara de vigilancia del Women’s Center captó a un grupo de personas burlándose de un cartel en una ventana y que decía “Black Lives Matter”. Uno de esos individuos incluso vandalizó la despensa comunitaria gratuita. Ese mismo otoño, el personal de la institución informó que había sido acosado.

A pocas cuadras de allí, sobre East Michigan Avenue, la cafetería Strange Matter Coffee —que apoya causas progresistas en la comunidad— ha tenido que soportar a “auditores de la Primera Enmienda”, personas que se plantan frente al local llevando armas o cámaras, y a veces gritan consignas a favor del presidente Donald Trump. Su presencia inquieta tanto a los clientes como al personal, contó Kasen.

Las actividades y conductas extremistas que vienen ocurriendo en todo Estados Unidos durante los últimos años, en muchos casos fueron impulsadas por el crecimiento de la polarización política y por una rebelión alimentada por la desinformación sobre las respuestas a la pandemia de covid.

Más recientemente, la reacción contra la inmigración y contra las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión aumentó las tensiones.

El año pasado, el Southern Poverty Law Center registró 1.371 grupos extremistas y de odio que están activos en todo el país y que fomentan disturbios mediante una amplia variedad de tácticas, a veces violentas.

Los investigadores encontraron que, en los últimos años, la derecha política se ha ido desplazando cada vez más hacia “una supremacía cristiana autoritaria y patriarcal, dedicada a erosionar el valor de la democracia inclusiva y de las instituciones públicas”.

Los analistas del Polarization & Extremism Research & Innovation Lab (PERIL) de la American University sostienen que, en los espacios en línea, “el odio es interseccional”.

Por ejemplo, explicó Pasha Dashtgard, director de investigación de PERIL, las plataformas que promueven la supremacía masculina suelen ser también abiertamente antisemitas. Conversaciones que parecen intrascendentes pueden desembocar muy rápido en agresiones. El estreno de la película “A Minecraft Movie” desató una ola de críticas contra una supuesta tendencia a elegir actrices negras y personas no binarias.

La escalada de las posiciones radicales llevó al equipo de PERIL y al Southern Poverty Law Center a cambiar el enfoque y tratar al extremismo como un problema de salud pública.

Los Community Advisory, Resource and Education Centers (CARE) operan en Lansing (Michigan) y en Athens (Georgia). Ofrecen formación, apoyo, derivaciones y recursos a las comunidades afectadas por el odio, la discriminación y las ideologías supremacistas, así como a las personas más vulnerables a las ideas fundamentalistas, especialmente los jóvenes.

Los investigadores definen el extremismo como la creencia de que el propio grupo está en conflicto directo y encarnizado con otro de identidad diferente —ideología, raza, identidad o expresión de género—, lo que fomenta una mentalidad de “nosotros contra ellos” y la convicción de que el conflicto solo puede resolverse a través de la separación, la dominación o el exterminio.

Miembros del movimiento de extrema derecha “Boogaloo” en las escaleras del Capitolio de Michigan durante una manifestación el 17 de octubre de 2020. (Seth Herald/Getty Images)

Quienes estudian el extremismo aseguran que, a medida que el gobierno federal elimina los fondos para la prevención de la violencia, los gobiernos estatales y las comunidades locales se dan cuenta que están solos para enfrentar el desafío. (El programa CARE no recibe financiamiento federal).

Aaron Flanagan, subdirector de prevención y alianzas del Southern Poverty Law Center, explicó que su organización y PERIL se unieron hace unos cinco años para trata de responder juntos una pregunta: “¿Qué se necesitaría para crear un modelo que funcione en todo el país, prevenga la radicalización juvenil, esté arraigado en las comunidades y ofrezca soluciones en las que los residentes puedan confiar?”.

Se inspiraron en un modelo alemán de lucha contra el extremismo que existe desde hace décadas y que creó “centros de asesoramiento móviles”. El objetivo es ofrecer “a todos los niveles de la sociedad civil las herramientas necesarias para reconocer el extremismo” y facilitar el diálogo sobre cómo abordarlo, explicó Dashtgard.

“No se trata de cómo responder cuando un grupo como Patriot Front marcha por tu ciudad —explicó Pete Kurtz-Glovas, quien hasta junio fue subdirector de alianzas regionales de PERIL, durante una capacitación en enero—. Se trata de ver cómo reaccionar cuando tu hijo o alguien de tu comunidad empieza a manifestar ideas radicales”.

Michigan ha sido considerado desde hace tiempo un terreno fértil para el extremismo. Timothy McVeigh y Terry Nichols, condenados por el atentado en 1995 contra un edificio federal en Oklahoma City, estaban vinculados a un grupo militarizado en ese estado. Algunos de los hombres acusados en 2020 de planear el secuestro de la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer también tenían lazos con una milicia armada que se autodenomina Wolverine Watchmen.

Aunque Lansing y la vecina East Lansing —donde se encuentra la Universidad Estatal de Michigan— son zonas relativamente progresistas, no han estado exentas de conflictos.

Will Verchereau recuerda vívidamente los primeros días de la pandemia: una camioneta circulaba a toda velocidad por su vecindario, en Lansing, agitando la bandera de la Confederación y con la música a todo volumen. La camioneta después se unió a una caravana de protesta que hizo colapsar las calles alrededor del Capitolio estatal para manifestarse contra las medidas de confinamiento de Whitmer.

Poco a poco, la comunidad ha empezado a reaccionar ante estas expresiones extremistas. Después de los enfrentamientos en Strange Matter Coffee, Verchereau —miembro de la junta del Salus Center, una organización que defiende los derechos de la comunidad LGBTQ+— dijo que la gente comenzó a reunirse para hablar sobre “cómo mantenerse seguros en esos momentos y cómo calmar los ánimos cuando y donde sea posible”.

La iniciativa CARE fortalece ese tipo de esfuerzos. Los centros ofrecen herramientas adaptadas a distintos públicos. Entre ellas, una guía para padres y cuidadores sobre la radicalización en línea, una guía comunitaria sobre la radicalización juvenil y un documento titulado “No es simplemente una broma: comprender y prevenir la intolerancia basada en el género y la sexualidad”.

Flanagan explicó que el equipo considera que este enfoque de salud pública es independiente de las intervenciones policiales pero se complementa con ellas. El objetivo es que la policía intervenga lo menos posible: la idea es identificar las primeras señales de alerta y actuar antes de que sea necesaria la presencia de las autoridades.

Estos recursos ayudan a detectar factores que vuelven a las personas más vulnerables a la manipulación de los extremistas. Por ejemplo, problemas de salud mental no tratados o situaciones de fragilidad, como haber vivido un trauma o la pérdida de un ser querido.

Erin Buitendorp, residente de Lansing, fue testigo de cómo manifestantes —algunos armados— entraron al Capitolio estatal durante la pandemia para protestar contra las medidas de confinamiento y el uso de mascarillas. Ella Buitendorp está a favor del enfoque de salud pública. Es “una forma de dar a las personas herramientas para actuar y estrategias para avanzar”, dijo. Es una manera de canalizar la energía “y sentir que realmente se puede generar un cambio en la comunidad”.

Lansing y Athens fueron seleccionadas por varias razones, entre ellas, su cercanía con universidades que pueden actuar como socias, y su proximidad a comunidades rurales.

En la pequeña localidad de Howell, a unos 40 millas al sudeste de Lansing, manifestantes levantaron banderas nazis mientras se estaba representando “El diario de Ana Frank” en una sede de la American Legion.

En DeWitt, una ciudad cercana, el distrito escolar propuso una lección breve sobre los pronombres para una clase de primer grado, que incluía la lectura del libro ilustrado “They She He Me: Free to Be!”. Pero se recibieron amenazas contra el personal escolar y las autoridades cancelaron la actividad.

Desde entonces, el equipo de CARE ha ofrecido apoyo a docentes para conversar sobre temas que resultan controversiales en el aula y para manejar el escepticismo de algunos padres.

“Es muy importante que las comunidades rurales no queden fuera —señaló Flanagan—. En Estados Unidos, eso ocurre con frecuencia. Y, al mismo tiempo, muchas veces se las demoniza, se las considera problemáticas y se las asocia con las actitudes habituales en el extremismo político . ”.

El equipo de CARE espera expandir su programa a nivel nacional.

Iniciativas similares se han lanzado en otros lugares, como el Boston Children’s Hospital’s Trauma and Community Resilience Center y el DEEP Program, dirigido por la Citizens Crime Commission de la ciudad de Nueva York.

Además, en junio se lanzó una nueva herramienta: Reach Out Resource Hub, un centro de recursos en línea que ofrece orientación para prevenir el extremismo violento.

Pete Simi, profesor de sociología en la Chapman University y experto en extremismo, cree que el desafío es enorme, dado que se ha vuelto más frecuente en los últimos 25 años.

“Es devastador —opinó—. Es realmente alarmante”.

Simi dijo que, aunque antes se hablaba de cambios en la “ventana de Overton” —como se define el rango de ideas que se consideran políticamente aceptables en la sociedad—, “yo diría que ahora esa ventana está completamente destrozada”. Agregó que los extremistas violentos ahora “se sienten liberados, respaldados por una nueva administración que los apoya”.

“Estamos en un momento más peligroso que cualquier otro de mi vida”, advirtió.

La reverenda Pippin Whitaker dirige la Unitarian Universalist Fellowship de Athens, en Georgia, que el año pasado recibió por correo un paquete de municiones sin ninguna nota. Whitaker considera que el extremismo y la falta de conciencia de la gente al respecto son un tema de salud pública.

“Si hay un germen rondando —dijo Whitaker— pero la gente no sabe que en realidad es un problema y que puede protegerse simplemente lavándose las manos, no va a tomar medidas básicas de protección”.

Esta historia fue producida por KFF Health News, conocido antes como Kaiser Health News (KHN), una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los principales programas operativos de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y periodismo.