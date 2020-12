Desafío en hospitales: a qué trabajadores de salud vacunar primero contra COVID

This story can be republished for free ( details ).

Kaiser Health News (KHN) is a national health policy news service. It is an editorially independent program of the Henry J. Kaiser Family Foundation which is not affiliated with Kaiser Permanente.

Para algunos trabajadores de salud, no ser el primero en la fila para la vacunación está bien. Debido a que la vacuna inicialmente fue autorizada solo para uso de emergencia, los hospitales no requerirán que los empleados sean vacunados como parte de esta primera ronda. Entre el 70% y el 75% del personal de atención médica de UVA Health e Intermountain Health aceptaría una vacuna COVID, mostraron encuestas internas. El resto no está seguro o no está dispuesto.

We encourage organizations to republish our content, free of charge. Here’s what we ask:

You must credit us as the original publisher, with a hyperlink to our californiahealthline.org site. If possible, please include the original author(s) and “California Healthline” in the byline. Please preserve the hyperlinks in the story.

It’s important to note, not everything on californiahealthline.org is available for republishing. If a story is labeled “All Rights Reserved,” we cannot grant permission to republish that item.

Have questions? Let us know.