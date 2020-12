Análisis: expertos desestimaron al coronavirus, hasta que fue demasiado tarde

They are NOT effective in preventing general public from catching #Coronavirus , but if healthcare providers can’t get them to care for sick patients, it puts them and our communities at risk! https://t.co/UxZRwxxKL9

Si más expertos se hubieran dado cuenta de lo que se avecinaba, la nación podría haber estado mucho mejor preparada. Estados Unidos podría haber tenido una ventaja en la fabricación de equipos de protección personal, ventiladores y otros suministros, dijo el doctor Nicholas Christakis, autor de “Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live”.

New sitrep out from Wuhan pneumonia outbreak. 59 cases between 12/12 and 12/29. SARS ruled out, but no other etiology identified. Still no evidence of H2H. https://t.co/b8ZdEGIzyJ

