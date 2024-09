La nueva guía de Florida sobre los refuerzos de covid es pura desinformación

En lo que se ha convertido en un patrón de diseminación de desinformación sobre las vacunas, el Departamento de Salud de Florida está aconsejando a sus residentes mayores y a otros en mayor riesgo de covid-19 que eviten la mayoría de los refuerzos, asegurando que son potencialmente peligrosos.

Clínicos y científicos denuncian este mensaje como una táctica de miedo con motivación política que también debilita los esfuerzos para proteger contra enfermedades como el sarampión y la tos ferina.

Un destacado médico de Florida expresó su consternación por el hecho de que los líderes médicos del estado, temerosos de enfurecer al gobernador Ron DeSantis, hayan sido lentos para contrarrestar los mensajes antivacunas del cirujano general Joseph Ladapo, incluido el último boletín sobre covid.

Ladapo fue nombrado por DeSantis y es el principal funcionario del departamento de salud estatal.

El boletín contiene una serie de afirmaciones falsas, o no comprobadas, sobre la eficacia y seguridad de las vacunas contra covid basadas en ARNm de Pfizer y Moderna, diciendo cosas tales como que podrían amenazar “la integridad del genoma humano”.

En general, la guía de Florida repite ideas de sitios de internet antivacunas, dijo John Moore, profesor de microbiología en Weill Cornell Medicine.

Ladapo no respondió a una solicitud de comentarios. DeSantis remitió las preguntas al departamento, que dijo que las directrices y citas del cirujano general “hablan por sí mismas” y señaló un post suyo en la plataforma X acusando a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de “engañar a los estadounidenses”.

DeSantis se ha presentado a sí mismo y a su administración como un baluarte contra los mandatos de vacunas, los confinamientos y otras protecciones de salud pública restrictivas adoptadas durante la pandemia para frenar las infecciones y salvar vidas.

La inmunización contra covid se ha convertido en un tema partidista, con encuestas de KFF, la organización de información sobre salud que incluye KFF Health News, que muestran que los republicanos tienen mucha menos confianza en la seguridad y eficacia de las vacunas que los demócratas.

Pero historiadores de las vacunas consultados para este artículo no recordaron ningún líder de salud estatal anterior que instara a los residentes a rechazar una vacuna aprobada por la FDA y recomendada por los CDC. “Es algo sin precedentes”, dijo Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Philadelphia.

Líderes médicos de Florida deberían pronunciarse más enérgicamente contra los ataques de Ladapo a la salud pública, dijo Jeffrey Goldhagen, pediatra y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida en Jacksonville.

El año pasado, Ladapo instó a las personas menores de 65 años a no vacunarse contra covid, y ha rechazado los protocolos de salud pública para combatir brotes de sarampión.

“Lo que ves es un patrón de miedo y negligencia de las responsabilidades profesionales en todo el estado, en parte debido al temor a este gobernador y a su espíritu de venganza”, dijo Goldhagen, ex director del Departamento de Salud en Jacksonville.

Criticó específicamente a la Asociación Médica de Florida, un grupo comercial para médicos, señalando que Ladapo es miembro sin derecho a voto de la junta de gobernadores del grupo. La asociación no respondió a correos electrónicos solicitando comentarios.

La Asociación de Atención Médica de Florida, cuyos miembros administran más de 600 centros de atención de largo plazo, se negó a comentar sobre el boletín de Ladapo. Una cadena de hogares de adultos mayores, LeadingAge Southeast, dijo que estaba al tanto de las recomendaciones federales y estatales sobre los refuerzos de covid y alentó a los proveedores a “involucrarse con sus residentes, familias y profesionales de salud para tomar decisiones informadas”.

Cherie Duvall-Jones, vocera de la FDA, dijo que la agencia “está en fuerte desacuerdo con la caracterización del cirujano general de Florida sobre la seguridad y eficacia de las vacunas actualizadas de ARNm contra COVID-19”.

Las vacunas cumplieron con los “rigurosos estándares científicos” de la FDA, dijo, y exhortó a las personas a recibir refuerzos ya que la inmunidad de la población contra covid ha disminuido.

Entre sus afirmaciones incorrectas, el boletín dice que los nuevos refuerzos de ARNm atacan una variante viral, ómicron, que ya no circula ampliamente. Esto es falso, ya que todas las variantes principales de covid en los últimos dos años evolucionaron a partir de ómicron y mutaciones posteriores.

“Empiezas con eso y luego te adentras en territorio de ‘emojis con la cabeza explotando’”, dijo Moore. “Es una letanía de mentiras sacadas de un manual antivacunas”.

Otras afirmaciones en el boletín de Ladapo incluyen:

Los refuerzos de la vacuna contra covid no se prueban en ensayos clínicos. Es cierto que las dosis de refuerzo de la vacuna contra covid, cuyas secuencias de ARNm se modifican ligeramente en comparación con las dosis anteriores, no se prueban en ensayos clínicos a gran escala. Tampoco se prueban las vacunas anuales contra la gripe. Para cuando estas pruebas estuvieran completas, la temporada de gripe ya habría terminado. Sin embargo, las vacunas originales de ARNm sí pasaron por ensayos clínicos y, al igual que con las vacunas contra la gripe, “se ha recopilado mucha evidencia que respalda el uso continuo de las vacunas”, dijo Natalie Dean, bioestadística en la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad Emory.

Es cierto que las dosis de refuerzo de la vacuna contra covid, cuyas secuencias de ARNm se modifican ligeramente en comparación con las dosis anteriores, no se prueban en ensayos clínicos a gran escala. Tampoco se prueban las vacunas anuales contra la gripe. Para cuando estas pruebas estuvieran completas, la temporada de gripe ya habría terminado. Sin embargo, las vacunas originales de ARNm sí pasaron por ensayos clínicos y, al igual que con las vacunas contra la gripe, “se ha recopilado mucha evidencia que respalda el uso continuo de las vacunas”, dijo Natalie Dean, bioestadística en la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad Emory. Las vacunas presentan un riesgo de infecciones, enfermedades autoinmunes y otras afecciones. “No sé de dónde vienen estas afirmaciones, pero no son aceptadas por la comunidad médica en general”, dijo William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad Vanderbilt. Los efectos secundarios graves ocurren, raramente, como con cualquier medicamento. Las autoridades estadounidenses fueron de las primeras en detectar casos raros de miocarditis, una inflamación del tejido cardíaco, en adultos jóvenes que recibieron la vacuna contra covid. La mayoría de los pacientes se recuperaron rápidamente. La miocarditis es causada con mayor frecuencia por la infección de covid en sí.

“No sé de dónde vienen estas afirmaciones, pero no son aceptadas por la comunidad médica en general”, dijo William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad Vanderbilt. Los efectos secundarios graves ocurren, raramente, como con cualquier medicamento. Las autoridades estadounidenses fueron de las primeras en detectar casos raros de miocarditis, una inflamación del tejido cardíaco, en adultos jóvenes que recibieron la vacuna contra covid. La mayoría de los pacientes se recuperaron rápidamente. La miocarditis es causada con mayor frecuencia por la infección de covid en sí. Las vacunas podrían causar niveles elevados de proteína espiga y material genético extraño en la sangre. Estas preocupaciones, que circulan en las redes sociales, han sido refutadas o no han tenido fundamento. Por ejemplo, las cantidades de billonésimas de gramo de ADN bacteriano que supuestamente contaminan las vacunas contra covid son insignificantes en comparación con otras exposiciones, dijo Offit. “Encuentras ADN extraño todo el tiempo, asumiendo que vives en el planeta y comes cualquier cosa hecha de animales o vegetales”, dijo. “No conozco al Dr. Ladapo, pero asumo que él también lo hace”.

Estas preocupaciones, que circulan en las redes sociales, han sido refutadas o no han tenido fundamento. Por ejemplo, las cantidades de billonésimas de gramo de ADN bacteriano que supuestamente contaminan las vacunas contra covid son insignificantes en comparación con otras exposiciones, dijo Offit. “Encuentras ADN extraño todo el tiempo, asumiendo que vives en el planeta y comes cualquier cosa hecha de animales o vegetales”, dijo. “No conozco al Dr. Ladapo, pero asumo que él también lo hace”. Los estadounidenses enfrentan un “riesgo desconocido” por recibir demasiadas dosis de refuerzo. Los científicos examinan la posibilidad de una “sobre vacunación” cada vez que estudian los refuerzos. Hasta ahora, no se han asociado riesgos de seguridad con múltiples inmunizaciones, dijo Schaffner.

Los científicos examinan la posibilidad de una “sobre vacunación” cada vez que estudian los refuerzos. Hasta ahora, no se han asociado riesgos de seguridad con múltiples inmunizaciones, dijo Schaffner. Los floridanos deben hacer ejercicio y comer vegetales y “grasas saludables”. “Estas cosas beneficiarán tu salud general, pero ninguna de ellas previene covid”, dijo Schaffner.

El boletín insta a todos, incluidos los residentes mayores, a evitar las vacunas de ARNm y encontrar alternativas. Pero parece que “no es de buena fe” porque no menciona específicamente la única vacuna no basada en ARNm disponible, de Novavax, dijo Dean.

Varios críticos del boletín de Ladapo dijeron que parecía un ensayo para un puesto en una administración Trump, editado por el activista antivacunas de larga data Robert F. Kennedy Jr., quien ha declarado que Trump quiere que lo ayude a evaluar a los altos funcionarios de salud.

Trump ha dicho que los niños reciben demasiadas vacunas y sugirió que causan autismo, un mito desmentido por años de investigación científica.

Irónicamente, aunque su administración supervisó la creación rápida y triunfal de las primeras vacunas contra covid, Trump se negó a recibir sus vacunas en público, como lo han hecho otros presidentes durante epidemias pasadas.

La declaración de Ladapo sobre las vacunas “se alinea con el Proyecto 2025”, dijo Offit, refiriéndose al plan de políticas de la conservadora Fundación Heritage. Aunque los autores del plan incluyen funcionarios del primer mandato de Trump, él ha dicho que no refleja sus puntos de vista.

El documento califica a los CDC como “tal vez la agencia más incompetente y arrogante del gobierno federal”.

La resistencia organizada a las vacunas ha existido desde que existe la vacunación. Durante los seis meses posteriores al lanzamiento de las vacunas de ARNm en diciembre de 2020, aproximadamente el 70% de los adultos estadounidenses estaban vacunados. Aquellos que se negaron se pusieron en mayor riesgo de hospitalización o muerte si contraían el coronavirus que causa covid, según han demostrado los estudios.

Cheryl Holder, internista que ejerce en Miami, dijo que las declaraciones de Ladapo habían causa una baja en el interés general en las vacunas. Las personas que son indiferentes a covid “tampoco quieren ponerse la vacuna contra el tétanos, ni la vacuna neumocócica, ni la vacuna contra la gripe”, dijo.

“Estamos en la era de la desinformación”, dijo Offit. “Ciertamente es un negocio lucrativo, más lucrativo que el negocio de la información. Pero lo que realmente me molesta es cuando personas con credenciales se paran y dicen estas cosas ridículas”.

Destacó que Ladapo tiene el título médico y doctorados de la Universidad de Harvard.

